Финская журналистка призналась к Петербургу в нежных чувствах

Исаакиевский собор. Фото: Рixabay
Финская журналистка призналась к Петербургу в нежных чувствах. Фото: Рixabay

Журналистка из Финляндии Анна-Лена Лорен назвала Санкт-Петербург «самым русским городом». В своих чувствах к Северной столице она призналась в статье издания Dagens Nyheter. Девушка отметила самые яркие черты города.

Финская журналистка сравнила Санкт-Петербург с Москвой, отметив при этом его красивую, разнообразную и причудливую архитектуру, близость к воде, каналы и чудесную Неву. Девушка назвала Петербург «плод российской имперской логики» и подчеркнула, что из идеи одного человека появился целый город на болоте. Именно он обеспечил России окно на Запад и отыграл у Шведов Финский залив.

«Я не настоящая петербурженка, но Петербург все равно мой город», — заявила Анна-Лена Лорен.

В охваченном глобализацией мире, по мнению девушки, нужна определенная доля локального патриотизма, которая есть в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Анна-Лена Лаурен поразилась тому, что россияне способны ремонтировать практически все вещи, от которых она предпочла бы просто избавиться. Ее знакомая Галина из России помогла вернуть кофте первоначальный вид, а также зашить разорванные бриджи ее дочери и пуховик.

Dagens Nyheter ленобласть новости СПб патриотизм Россия - Финляндия финский залив


 

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