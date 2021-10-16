Финская журналистка удивилась умению россиян ремонтировать любые вещи

По мнению журналистки, россияне мастерски справляются с ремонтом одежды, электроники и различных аксессуаров. Фото: unsplash

По мнению журналистки, россияне мастерски справляются с ремонтом одежды, электроники и различных аксессуаров. Фото: unsplash

Журналистка из Финляндии Анна-Лена Лаурен поразилась тому, что россияне способны ремонтировать практически все вещи, от которых она предпочла бы просто избавиться.

Лаурен рассказала в статье для издания Dagens Nyheter, что однажды случайно прожгла дыру в любимой кофте. Ее знакомая Галина из России помогла вернуть кофте первоначальный вид, а также зашить разорванные бриджи ее дочери и пуховик.

По мнению журналистки, россияне мастерски справляются с ремонтом одежды, электроники и различных аксессуаров. При этом услуга оказывается быстро и дешево стоит. Она считает, что это связано с советским прошлым.

«И это существует бок о бок с безграничным материализмом, который, в свою очередь, — ответная реакция на бедность при социализме», — предположила иностранка.

Лаурен посетовала, что в Швеции, где она сейчас живет, подобная система совершенно не развита и большинство вещей, которые можно отремонтировать, попросту выбрасываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Испании позавидовали россиянам из-за цен на ЖКХ.