В Роспотребнадзоре петербуржцев в нерабочие дни призывают воздержаться от разъездов

В Роспотребнадзоре петербуржцев в нерабочие дни призывают воздержаться от разъездов
В Роспотребнадзоре петербуржцев в нерабочие дни призывают воздержаться от разъездов. Фото: партия "Новые люди"

Роспотребнадзор призывает жителей Петербурга воздержаться от поездок в нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперты из Роспотребнадзора уверены, что самоизоляция позволит значительно снизить заболеваемость и избежать ограничений в период новогодних праздников.

Также с призывом отказаться от поездок за город и уделить внимание вакцинации обратился координатор «Деловой России» по Северо-Западному Федеральному округу Дмитрий Панов.

«Сейчас нам нужно выступить единым фронтом — предпринимателям, жителям, всем, чтобы не наступил тот самый локдаун, про который говорят. Сейчас локдауна нет. Сейчас есть последнее китайское предупреждение, которое дает руководство нашей страны», заявил Дмитрий Панов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление по которому начиная с 30 октября по 7 ноября будет приостановлена работа общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга. Такие меры вводятся в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции.

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