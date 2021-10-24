В Петербурге за сутки сделали прививку более 25 тысяч человек

В Петербурге за сутки сделали прививку более 25 тысяч человек
Самым популярным в Петербурге остается пункт вакцинации в торгово-развлекательном центре  «Галерея». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За сутки в Северной столице вакцинировались от ковида 25,4 тыс. петербуржцев. Из них 19,6 тыс. получили первый компонент препарата.

Самым популярным в Петербурге остается пункт вакцинации в торгово-развлекательном центре «Галерея». Об этом сообщает комздрав.

За день здесь поставили прививку около 700 горожан. В Смольном добавляют, что совсем недавно этот показатель был меньше в два раза.

Несмотря на рост вакцинации коронавирусная ситуация в Петербурге остается тревожной — число подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких горожан растет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые проанализировали, с какой частотой люди заболевают ковидом. В 2020 году большинство медиков считали повторное заболевание ковидом исключением из-за малого числа зарегистрированных случаев, но позже стало ясно, что приобретенный иммунитет со временем ослабевает.

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