На Пулковском шоссе произошло смертельное ДТП

Накануне у дома 27 по Пулковскому шоссе в Московском районе Петербурга произошло смертельное ДТП.

23-летний житель Пермского края, управляя своим автомобилем «Дэу Нексиа» двигался от Дунайского проспекту в сторону КАД. Он наехал на переходившего проезжую часть справа налево, по ходу движения 59-жителя Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту дорожной аварии проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге массово фиксируют ДТП из-за утренней гололедицы. 10 автомобилей столкнулись на мосту Бентакура. Туда приехала разбираться машина ДПС.