Преподаватели, врачи, фармацевты и пиарщики уверены, работа — это призвание

Преподаватели, врачи, фармацевты и пиарщики уверены, работа &#8212; это призвание
«Программисты работают за идею гораздо реже», - говорится в исследовании. Фото: Pixabay

Более половины россиян работают из-за заработка, пожилые – за идею, а молодые ради карьеры. Об этом говорит исследование «SuperJob».

Около 55% соотечественников признались, что рассматривают трудовую деятельность как способ заработка, куда входят зарплата, льготы и премии. 22% опрошенных строят карьеру, 18% радуются вкладу в результат и получают удовольствие от процесса работы.

Среди тех, кто получает менее 30 тыс. в месяц 66% работают за денежное вознаграждение. 42% молодых людей в возрасте до 24 лет трудятся с целью повышения профессионального статуса. Старшее поколение от 45 лет рассматривают работу как призвание или долг. Так, 47% фармацевтов, 36% PR-менеджеров, 46% воспитателей, 34% учителей и 30% врачей считают работу своим призванием.

А вот 75%кладовщиков, 67% бухгалтеров, 65% менеджеров по продажам и 64% секретарей и менеджеров по закупкам уверены, работа – это источник дохода.

Трудовую деятельность как средство повышения профессионального статуса рассматривают 41% маркетологов, 35% дизайнеров, 30% эйчаров и 29% экономистов.

«Программисты работают за идею гораздо реже», — говорится в исследовании.

Специалисты по программированию (57%), системные администраторы (58%), а также главные бухгалтеры (60%) работают ради денег. Опрос проводили среди 3 тыс. работающих россиян старше 18 лет со 2 сентября по 19 октября этого года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, американские ученые подсчитали, с какой частотой возникают повторные заражения ковидом. По их мнению, не вакцинированные люди могут заражаться ковидом каждые полтора года и чаще.

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