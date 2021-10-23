Ученые подсчитали частоту повторных заражений ковидом

Ученые подсчитали частоту повторных заражений ковидом
Коронавирус продолжает распространяться по территории Петербурга. Фото: pexels.com

Ученые подсчитали, с какой частотой возникают повторные заражения ковидом.

Как сообщает The Guardian, не вакцинированные люди рискуют заражаться коронавирусом каждые полтора года и чаще.

Датские медики провели исследование и выяснили, что люди моложе 65 лет были защищены от повторного заражения ковидом на 80% в течение полугода. При этом пациенты старше этого возраста — только на 47%.

Эксперты из Медицинской школы Йельского университета, проанализировав базу данных разных видов COVID-19, построили модель вероятности повторного заражения коронавирусом и пришли к выводу, что при отсутствии вакцин и не соблюдении антиковидных мер, в среднем человек заболевал бы каждые три месяца.

С начала пандемии в России выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная ситуация за неделю в период с 15 по 22 октября осложнилась в 14 регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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