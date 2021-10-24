Какие пляжные страны ждут россиян, привитых «Спутником V»

Самые бюджетные заграничные курорты в Турции, где недельная путевка с проживанием в гостинице «три звезды» с питанием «все включено» будет стоить от 40 тыс. рублей. Фото: Pixabay

Самые бюджетные заграничные курорты в Турции, где недельная путевка с проживанием в гостинице «три звезды» с питанием «все включено» будет стоить от 40 тыс. рублей. Фото: Pixabay

В ряд стран пускают наших туристов с ПЦР-тестом, а Кипр, Египет и Мальдивы с сертификатом о прививке российской вакциной. Об этом сообщает РИА «Новости».

В нерабочие дни, введенные, чтобы остановить распространение ковида, 30% россиян начали активно бронировать билеты. Таковы данные онлайн-сервиса Level.Travel.

Российских туристов, вакцинированных ждут Египет, Кипр, Мальдивы. Там не потребуется отрицательного анализа на COVID. В то время как Турция, ОАЭ, Куба и Сейшелы доступны для поездки при наличии ПЦР-теста. А вот для путешествия в Доминикану и Мексику никакие справки не нужны.

По-прежнему самыми бюджетными заграничными курортами остаются курорты Турции. Например, путевка на неделю с проживанием в гостинице «три звезды» с питанием «все включено» будет стоить от 40 тыс. рублей. Отели «четыре звезды» — 60 тыс. рублей, а «пять звезд» — 80 тысяч рублей соответственно.

Второе место по доступности у Кипра, где минимальная цена за трехзвездочный отель обойдется 60 тыс. рублей. А вот в Египет — в среднем в 70-80 тысяч рублей, а пятизвездочный от 90 тыс.

ОАЭ и Мальдивы начинаются от 100 и 140 тыс. рублей соответственно. Такие пляжные направления, как Доминика и остров Куба будут стоить от 150 до 180 тыс. рублей. Желающим поехать в Мексику и на Сейшелы придется раскошелиться от 180 до 250 тысяч рублей.

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