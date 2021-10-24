ДТП на Пулковского шоссе в сторону пригорода стало причиной плотной пробки

ДТП на Пулковского шоссе в сторону пригорода стало причиной плотной пробки
На трассе валяются части автомобилей и установлены аварийные знаки. Фото: скриншот группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Подъехавшие машины скорой помощи и пожарной ограничили проезд еще больше. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Автор поста снял место аварии на Пулковском шоссе в направлении пригорода. На кадрах видно, что две легковые автомашины и автобус стоят, а на трассе валяются части автомобилей и установлены аварийные знаки.

24 октября около 18:40 информация о ДТП была опубликована в паблике во «ВКонтакте». Авария перекрыла движения для транспорта в указанном направлении.

«Всё стоит очень плотно. Приехала пожарная машина и скорая», — сообщают очевидцы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, столкновение трех легковых автомобилей произошло в тоннеле, входящей в Муринскую развязку.

дтп пулковское шоссе


 

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