Несколько машин «раскидало» на Киевском шоссе

Фото: скриншот видео из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Фото: скриншот видео из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

ДТП произошло недалеко от АЗС. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

ДТП на Киевском шоссе с участием четырех легковых автомобилей произошло 24 октября рядом с АЗС. Видео очевидца разместил пользователь соцсети в паблике. На кадрах видно, что все четыре машины отечественного производства.

«И все Лады», — заметил один из подписчиков.

По мнению свидетелей, причиной столкновения стала гололедица и летняя резина, которую вовремя не сменили на зимнюю. Сегодня в паблике, посвященном ДТП и ЧП Петербурга и его окрестностей много упоминаний о ДТП по причине скользких дорог.

«А ведь ещё и не зима», — подытоживает один из подписчиков группы во «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru писала, ДТП на Пулковском шоссе в сторону пригорода стало причиной плотной пробки. Ситуацию усугубил приезд скорой и пожарной. Среди трех участников происшествия есть автобус, остальные легковые.