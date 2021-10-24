Михаил Боярский прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Спартаком»

Народный артист России прокомментировал победу петербургской команды «Зенит» над московским «Спартаком». Она победила в центральном матче 12 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 7:1. Об этом сообщает 78.ru.

По словам артиста Михаила Боярского, сегодняшний матч стал показательным и принес большое количество радости болельщикам и зрителям. Кроме того, он поставил на место тех, кто после череды неудач больше не верил в победу питерской команды.

«Так дали по рылу «Спартаку», очухается он не через несколько лет, а через десятилетия. Потому что это позор, который ощутили болельщики «Спартака» и сам «Спартак». Ничего, нигде, никак не могли обойти «Зенит». Вкусные голы с потрясающей энергетикой», — заявил Михаил Боярский.

Больше всего Боярский отметил работу тренера Сергея Семака. Он смог подготовить футболистов так, чтобы они предоставили такой результат, а также вовремя проводил замены в процессе игры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургская команда «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» с разгромным счетом 7:1. Игра проходила на стадионе «Газпром Арены» в Северной столице. После 11 туров чемпионата России «Зенит» имеет в своем активе 23 очка и лидируют в турнирной таблице.