Санкт-Петербург занял второе место по научно-техническому развитию в 2020 году

Рейтинг российских регионов по развитию технологий и науки возглавили три города: Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. РИА Новости провела исследования, основываясь на данных Росстата.

Москва, Петербург и Татарстан забрали на себя около 30% производства инновационных товаров. По данным РИА Новости, именно эти регионы являются самыми развитыми в сфере науки и технологий. На последнем месте стоят Хакасия, Ненецкий автономный округ и Ингушетия. Они занимают 83, 84 и 85 места соответственно. Там больше всего ограничено проведение научных исследований, а также нет передовых производств.

Исследования были сделаны на основе показателей Росстата, в которые вошли наличие и характеристики материальной базы, человеческих ресурсов, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в вузах Северной столицы откроют новые лаборатории для молодых перспективных ученых. В университетах ИТМО и ЛЭТИ создадут сразу по две лаборатории.