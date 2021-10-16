Для молодых ученых Петербурга откроют шесть новых лабораторий

Руководителями лабораторий назначат молодых ученых в возрасте до 39 лет. Фото: pixabay

Руководителями лабораторий назначат молодых ученых в возрасте до 39 лет. Фото: pixabay

В вузах Петербурга откроют новые лаборатории для молодых перспективных ученых, сообщили в Смольном.

В университетах ИТМО и ЛЭТИ создадут сразу по две лаборатории, по одной — в Политехническом университете Петра Великого и Институте проблем машиноведения Российской академии наук.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в Северной столице растет число вузов, где проводятся исследования в области искусственного интеллекта. Он назвал это направление перспективным.

Руководителями лабораторий назначат молодых ученых в возрасте до 39 лет. Большую часть коллективов также составит молодежь. Создание лабораторий обойдется в 90 миллионов рублей, деньги выделят из федерального бюджета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открылась региональная платформа «Санкт-Петербург – женщинам. Женщины — Санкт-Петербургу».