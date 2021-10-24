Комиссия центрального аппарата СК России оценивает работу следователей во Всеволожске

Комиссия центрального аппарата СК России оценивает работу следователей во Всеволожске
Комиссия центрального аппарата СК России оценивает работу следователей во Всеволожске. Фото: пресс-служба СК РФ

На работу следственного отдела во Всеволожске поступило большое количество жалоб от жителей Ленинградской области. Комиссия центрального аппарата СК России решила проверить и оценить работу указанного отдела СУСК России по Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ходе проверки комиссия оценивает «законность и обоснованность принятых процессуальных решений, сроки следствия, изучают приостановленные и прекращенные уголовные дела, а также проверяют возможные факты о фальсификации должностными лицами отдела доказательств по уголовным делам».

Как сообщает пресс-служба ведомства, 27 октября пройдет еще одна встреча с жителями Всеволожского района и председателя СК Александра Быстрыкина. Жители смогут снова рассказать обо всех жалобах и задать интересующие вопросы.

Следствие примет соответствующие решения, если будет получено достаточно данных для обозначения преступлений.

Разбирательство началось после истории с гибелью мужчины после отравления газом в частном доме в Ленобласти. К Александру Бастрыкину обратилась мать и сестра погибшего, которые рассказали, что уголовное дело было возбуждено несвоевременно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить статистику работы ведомства за последние пять лет, также обратить внимания на обращения жителей района.

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