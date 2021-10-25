Семь продуктов против стресса, которые есть в вашем холодильнике

Мы не призываем заедать стресс. Но правильное питание может здорово поддержать в стрессовой ситуации. На какие продукты стоит обратить внимание в борьбе с депрессивным состоянием – в обзоре Gazeta.SPb.

Молочные продукты

Теплое молоко с медом, может, и не самое надежное средство при простуде, но то, что оно обладает успокоительным свойством, – факт. Кроме того, молочный продукты — кладезь таких минералов, как магний, кальций, калий, фосфор. Именно они способствуют эффективной работе нервной системы. Включите в свой рацион йогурт, творог, сыр, и ваш организм будет вам благодарен. С цельным молоком все немного сложнее, если у вас непереносимость лактозы.

Вода

Это первая помощь, когда надо прийти в себя в случае неожиданной неприятности. Иногда достаточно выпить стакан воды небольшими глотками, чтобы немного прийти в себя. В случае затяжного кризиса употребление около двух литров воды в день – важное условие, которое позволит поддерживать баланс, в том числе и в психологической сфере.

Вместо воды иногда можно пить некрепкий зеленый чай и травяные сборы, например, из мяты, мелиссы, пустырника, ромашки. Однако они могут иметь противопоказания. Особенно внимательными стоит быть людям с проблемами ЖКТ и беременным женщинам.

Зелень

Хотите быстрее восстанавливаться после неприятных событий, легче переносить конфликты и эффективнее справляться с плохим настроением? В помощь — зеленые овощи и листовые салаты. Это бесценный источник витаминов группы В. Шпинат, листовой салат, капуста, брокколи – все это нам на пользу. Эфирные масла, которые содержатся, например, в петрушке или базилике, поднимают настроение и даже ускоряют выздоровление.

Хлеб из цельного зерна

Универсальный спасатель. Сложные углеводы, которые содержатся в хлебе, дают энергию и при этом не перегружают пищеварительную систему. Они стимулируют синтез серотонина, в целом влияют на снижение уровня тревожности и беспокойства.

Шоколад

Самая вкусная часть антистрессовой диеты. Уточним, подойдет только горький, с содержанием какао-бобов не менее 75%. Именно он считается правильным, снижающим риск развития депрессивных состояний. В нем содержатся аминокислота триптофан. Она участвует в синтезе гормонов спокойствия и счастья — серотонина и дофамина. Добавьте сюда эндорфины от вкуса и аромата шоколада. Идеальный продукт для нашей цели.

Морская капуста (ламинария)

Многие не любят ее специфический вкус – с эндорфинами тут будет посложнее. Однако ламинария — рекордсмен по содержанию йода. Он, как известно, необходим для правильной работы щитовидной железы, состояние которой отражается на всех органах и системах организма.

Рыба и морепродукты

Ненасыщенные жирные кислоты Омега 3-6 – это просто палочка-выручалочка во многих проблемных вопросах нашего организма. Дело в том, что их действие напрямую связаны с работой мозга и нервной системы. Кроме того, эти продукты богаты витаминами группы В, йодом, фосфором и т.д.