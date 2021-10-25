Теплый фронт принесет в Петербург дожди

Сегодня в Северной столице пройдут дожди, а температурный фон повысится. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 25 октября, метеорологические условия будет определять смещающийся с запада теплый атмосферный фронт. Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой.

«Санкт-Петербург: теплый фронт принесет дожди», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха в городе составит +7…+9 градусов, в Ленобласти +5…+10. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре предупреждали о похолодании в центре Европейской России.