Во вторник в Петербурге будет дождливо и до +8 градусов

Во вторник в Петербурге будет дождливо и до +8 градусов
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Во вторник, 26 октября, в Северной столице будет преобладать облачная погода, не обойдется без осадков.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов. В дневное время температура воздуха составит +6…+8 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер будет дуть умеренно.

Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя началась в Петербурге с дождей. Метеорологические условия будет определять смещающийся с запада теплый атмосферный фронт.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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