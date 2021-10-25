Во вторник в Петербурге будет дождливо и до +8 градусов

Во вторник, 26 октября, в Северной столице будет преобладать облачная погода, не обойдется без осадков.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов. В дневное время температура воздуха составит +6…+8 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер будет дуть умеренно.

Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя началась в Петербурге с дождей. Метеорологические условия будет определять смещающийся с запада теплый атмосферный фронт.