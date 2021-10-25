Бизнес Петербурга призвал Беглова провести вакцинацию от COVID всех отраслей

Бизнесмены Петербурга просят главу города Александра Беглова обязать привиться сотрудников всех отраслей.

Об этом говорится в открытом письме, которое составили представители петербургского бизнес-сообщества. Они обратились к градоначальнику с просьбой распространить требование об обязательной вакцинации от новой болезни не менее 80% персонала на другие отрасли бизнеса города и на студентов, не причинив таким образом еще больший урон экономике города и бизнесу.

Такая позиция аргументируется результатами социологического опроса, где только 3% опрошенных горожан заявили о готовности сделать прививку от COVID-19. Соответствующие данные свидетельствуют о недостаточности мер по введению QR-кодов.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявили 2 693 случая заражения коронавирусом. Город занял третье место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Побороть болезнь не смогли еще 65 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что торговые центры Петербурга продолжат работать во время локдауна.