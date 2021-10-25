Гинцбург заявил о фальшивых сертификатах у 80 % вакцинированных «Спутником V»

Гинцбург заявил о фальшивых сертификатах у 80 % вакцинированных «Спутником V»
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Около 80 % граждан, якобы вакцинированных «Спутником V» и при этом заболевших COVID-19 в тяжелой форме, в действительности купили сертификат о прививке. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцинацию можно проверить с помощью специальных анализов, которые выявляют маркеры препарата. Указанный процент людей сдавших анализы, подтвердил слова вирусолога.

Как сообщил ТАСС, Гинцбург также отметил, что люди тратят свои деньги, а потом заболевают коронавирусом.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грудное вскармливание больше не входит в список противопоказаний для вакцинации от коронавирусной инфекции. Женщинам, кормящим грудью, Минздрав разрешил вакцинацию «Спутником V».

"Спутник V" александр гинцбург коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гинцбург заявил о фальшивых сертификатах у 80 % вакцинированных «Спутником V»
Вирусолог МГУ Скулачев перечислил людей, кто перенесет дельта-штамм бессимптомно
Блокпосты на въездах в Севастополь будут проверять QR-коды у приезжих
Бизнес Петербурга призвал Беглова провести вакцинацию от COVID всех отраслей
В Крыму выросла нагрузка на морги из-за высокой смертности среди пациентов ...
В Турции задержали семерых россиян, подозреваемых в неумышленном поджоге леса
За сутки от COVID вакцинировались более 11 тысяч петербуржцев
Мясников призвал отказаться от приема антибиотиков в нескольких случаях