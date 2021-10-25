Нерабочие дни помогут разорвать цепочку заражения вирусом и сформировать коллективный иммунитет

Академик Шляхто подчеркнул, у привитых вероятность неблагоприятного исхода почти ниже в 15 раз. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Академик Шляхто подчеркнул, у привитых вероятность неблагоприятного исхода почти ниже в 15 раз. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Ковидные «каникулы» желательно использовать для роста темпов вакцинации, чтобы улучшить эпидемическую ситуацию в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

О необходимости использования нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с целью увеличения числа привитых говорили на встрече бизнеса и СМИ. На ней также обсуждалась работа городских организаций в условиях распространения ковида. Мероприятие проходило в формате видеоконференции.

«Это время нужно использовать, чтобы выйти на запланированные 80% вакцинированных, необходимые для достижения коллективного иммунитета, а может, даже и больше -до 90%», — заявил руководитель рабочей группы при Межведомственном городском координационном совете, генеральный директор НИМЦ имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

Он также отметил, что в городе нет проблем с доступностью к препарату для вакцинации. Академик Шляхто подчеркнул, у привитых вероятность неблагоприятного исхода ниже почти в 15 раз.

Вице-губернатор Олег Эргашев считает, перед всеми стоит задача сократить число контактов.

«Нерабочие дни — вынужденная, но своевременная мера», — заметил он.

Социальное разобщение и рост темпов вакцинации позволит быстрее вернуться к обычному ритму жизни, говорит Эргашев.

Вице-губернатор Борис Пиотровский также подтвердил, что ковидные «каникулы» уменьшат число социальных контактов, например, в общественном транспорте станет вдвое меньше пассажиров. При этом в Петербурге театры, музеи будут принимать гостей по куаркодам.

«Разработан сбалансированный подход, который даст возможность разорвать вирусную цепочку и выйти к Новому году без существенных ограничений», — говорит Пиотровский.

В комитете по здравоохранению проинформировали, с 1 по 3 ноября все медучреждения продолжат работать в привычном режиме. А 5 и 6 ноября оказывать помощь в поликлиниках будут дежурные группы медиков. В течение всех нерабочих дней в больницах можно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, петербургские работодатели имеют основание отстранять от работы подчиненных с 15 ноября. Как это сделать, им рассказали в Трудовой инспекции города.