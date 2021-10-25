В Госинспекции труда в Петербурге рассказали, как отстранять от работы невакцинированных сотрудников

Отмечается, что переболевшие не войдут в обязательные 80% привитых от числа штата. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Отмечается, что переболевшие не войдут в обязательные 80% привитых от числа штата. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Петербургские работодатели имеют право на отстранение от работы подчиненных с 15 ноября. Об этом сообщает «Фонтанка».

Правовым основанием отстранения от работы непривитых сотрудников организаций стало постановление главного санитарного врача города, которое предписывает представителям разных отраслей вакцинировать 80% от всего штата сотрудников. Об этом 25 октября сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Петербурге Марина Андреева.

Согласно постановлению, ряду сфер надлежит до 15 ноября провести вакцинацию первым компонентом, а до 15 декабря – вторым. Основанием для отсутствия сертификата о вакцинации могут выступать медицинские противопоказания.

За исполнение постановления отвечают руководители организаций, предприятий, ИП и др. Работодатель должен определить перечень сотрудников, подлежащих вакцинации и подписать соответствующий указ о сроках и порядке процедуры.

В случае, если до 16 ноября сотрудник не сделает прививку, то работодатель имеет право отстранить его от работы. Отмечается, что переболевшие не войдут в обязательные 80% привитых от числа штата. За невыполнение постановления Роспотребнадзора полагается штраф, говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в НИЦЭМ им. Гамалеи считают, около 80% россиян, якобы привитых «Спутником V» и при этом заболевших ковидом в тяжелой форме, на самом деле приобрели сертификат о вакцинации.