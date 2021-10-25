В Петербурге доходы городского бюджета за год повысились на 25%

Несмотря на условия пандемии, доходная часть бюджета города была исполнена в сумме 571 млрд рублей или на 85,7% от плана, отметил губернатор. Фото: пресс-служба Смольного

Несмотря на условия пандемии, доходная часть бюджета города была исполнена в сумме 571 млрд рублей или на 85,7% от плана, отметил губернатор. Фото: пресс-служба Смольного

Законодательное Собрание одобрило в первом чтении законопроект, по которому доходы в бюджет будут увеличены на 131 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы Петербурга.

У Северной столицы на сегодняшний день высокие макроэкономические показатели. Об этом заявил глава Петербурга Александр Беглов во время рабочего совещания с членами правительства города.

Беглов также отметил улучшение ситуации на рынке труда. Так, в апреле прошлого года в Петербурге было 30 тыс. рабочих мест, а сейчас их стало около 46 тыс.

Глава города внес поправку, по которому рост доходов должен увеличиться более, чем на 20 млрд рублей. Таким образом, общий рост доходов повысился на 151 миллиард рублей от запланированного.

Отмечается, рост доходов городского бюджета по сравнению с тем же периодом 2020 года составил более 25%, в том числе собственные доходы стали выше на 27%.

За 9 месяцев из бюджета было израсходовано 501 млрд рублей, что составляет 66,3% от плана. Это на 40,7 млн рублей больше в абсолютном выражении, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на сложные условия пандемии, доходная часть бюджета была исполнена в сумме 571 млрд рублей или 85,7% от плана, отметил губернатор.

На развитие города, в том числе строительство метро и других объектов выделяются дополнительные бюджетные средства. Собственные доходы города с учетом налоговых и неналоговых доходов принесли в казну до 94,4%. При этом средства федерального бюджета составляют всего 5,6%.

Глава заявил, что нацпроекты в Петербурге реализованы на 99,5%, что позволило войти мегаполису в тройку лидеров. Бюджет в этом направлении выполнен на 66% или 464 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала, в номинации «Социальный Петербург» премии «Город действия» претендентами стали 36 проектов. Всего в пяти номинациях были представлены 64 проекта.