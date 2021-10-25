Участниками номинации «Социальный Петербург» премии «Город действия» стали 36 проектов

В 2021 году на участниками премии «Город действия», проводимой интернет-изданием «Мойка78», стали 64 команды. Эти проекты направлены на то, чтобы сделать Петербург лучше без привлечения масштабных вложений и административного ресурса.

До среды, 27 октября, продолжается голосование, а уже 28 октября «Мойка78» подведет итоги и определит победителей. Генеральным спонсором проекта является Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, а партнером — сервис доставки еды «Достоевский».

«Очень приятно видеть среди номинантов не просто неравнодушных людей, но и наших партнёров по общему делу. Например, с музеем «PRO мусор» в июне этого года на «Зелёном марафоне» Сбера мы представили экостатую «Бегущий по планете». Арт-инсталляция привлекает внимание к вопросам защиты окружающей среды. В целом, эта тема для нас крайне интересна», — отмечает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

«Причём часто инициатива поддержать её исходит не только от компании в целом, но и от самих сотрудников банка. Например, в сентябре активисты из нашей команды вместе с компаниями экосистемы Сбера, представителями бизнеса и культуры организовали 24-часовую благотворительную беговую эстафету, объявив сбор средств для поддержки программы сохранения балтийской кольчатой нерпы» — заключил он.

Проекты от 64 команд поборются за звание лучших в пяти номинациях: «Экологическое движение Петербурга», «Социальный Петербург», «Градозащитный Петербург», «Мой квартал» и «Социальная Ленобласть».

Участниками премии в категории «Социальный Петербург» стали:

Благотворительный фонд «Исток Жизни»

Фонд помогает семьям с детьми-инвалидами и взрослым людям с ограниченными возможностями, осуществляет информационную поддержку при организации реабилитаций, помогает в приобретении лекарств, организует культурно-массовые мероприятия.

Наша жизнь в Невском районе

Организация оказывает юридическую и благотворительную помощь жителям Невского района.

Экскурсии с незрячим гидом «Осязаемый Петербург».

Экскурсии-тренинги по Санкт-Петербургу с единственным в России незрячим гидом. Проведение квестов, занятий с детьми, борьба за создание доступной среды, реабилитация незрячих детей, эко-прогулки.

Соляная семейная эко-пещера «КРИСТАЛЛ Сертолово»

Проект сосредоточен на оздоровлении взрослых и детей.

Благотворительный проект «Новый Рассвет»

Создан для объединения людей, готовых оказать помощь и поддержку нуждающимся.

Рожденные в блокадном 43-м

Объединение направлено на устранение антиконституционной дискриминации части выживших в блокадном Ленинграде политическим путём.

Лига Выпускников 2021

Выпускникам центров содействия семейного воспитания сложно адаптироваться к условиям самостоятельного проживания, проект «Лига выпускников» выносит на обсуждение проблемы, с которыми они столкнулись, и предлагает способы их решения.

Ночлежка

Благотворительная организация с 1990 года помогает людям, которые оказались в беде: кормит, обогревает, помогает с документами, работой, оформлением инвалидностей, пособий, устройством в интернаты, в поиске родственников и возвращении домой.

Фонд «Позитивная волна»

Фонд привлекает внимание к проблеме эпидемии ВИЧ, оказывает профессиональную помощь тем, кому она нужна.

Альянс петербургских волонтеров

Волонтёры объединения участвуют в разнонаправленных мероприятиях: от маленьких благотворительных поездок в питомники к животным до международных событий в мире политики, проводимых в Петербурге и Ленинградской области.

Пластика здоровья PlayStick

Социальная программа для пенсионеров, построенная на сочетании восточных и славянских оздоровительных систем.

Группа помощи детям — сиротам «Огонёк»

Теплое отношение к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения, безвозмездная поддержка и всесторонняя помощь, а также онлайн-занятия для других центров.

Инклюзивные мастерские «Простые вещи»

Это шесть мастерских, в которых взрослые люди с ментальными особенностями наравне с мастерами и волонтёрами создают красивые и качественные предметы: мебель, посуду, текстиль, деревянные изделия, варят джемы и карамель.

Огонёк Добра

Всероссийский социальный, благотворительный, культурный, обучающий проект для детей, педагогов и родителей.

Петербург – город перемен!

Активная молодёжь, которая любит свой город и готова отстаивать интересы его жителей. Цель проекта – сделать город дружелюбной и интересной средой.

Особый Петербург

С 2013 года успешно реализует социальные проекты, направленные на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства.

Благотворительный проект «Солнце малышам»

Благотворительный фонд помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга.

Молодежь Петербурга

Региональная общественная организация, целью которой является развитие личностных и социальных качеств молодежи, путем ее вовлечения в общественно-полезную, творческую и иную деятельность.

Фонд «Полдень»

Проект реализует самые разные программы социальной адаптации детей-сирот. В Санкт-Петербурге он работает в 7 учреждениях и постоянными участниками программы являются 140 детей.

Центр социальной помощи «Белая ворона»

«Белая ворона» объединяет семьи с детьми-инвалидами/инвалидами детства.

Волонтёрский клуб «От сердца к сердцу»

С 1 января 2020 года сформировано волонтерское движение «От сердца к сердцу». Участниками являются дети, подростки и молодёжь, проявившие активное желание осуществлять волонтерскую деятельность.

Сильным тоже нужна помощь

В 2020 году начал помогать врачам справляться с трудностями и последствиями круглосуточной работы по борьбе с коронавирусом при помощи аутотренинга.

Работа-i

Центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья».

Созидатели

Проект осуществляет заботу об отказных детях в больницах Санкт-Петербурга, помогает семьям с детьми-инвалидами, поддерживает ребят в детских домах Санкт-Петербурга.

Общественное Движение «Энергия жизни»

Создатели проекта регулярно ведут работу по развитию волонтерства, благотворительности, донорства, здорового образа жизни, физкультуры, экологии, экстрима, патриотизма и пр.

Добрый город Петербург

Единственный в Петербурге фонд местного сообщества, 10 лет оказывающий поддержку авторам социальных, культурных и экологических проектов из Петербурга и других регионов России.

VOLEXPERT — Volunteer St. Petersburg Expert

Волонтерское движение, успешно реализовавшее более 100 мероприятий в различных сферах.

Регистр Против Рака

Цель проекта — уменьшение детской смертности. Проект работает над популяризацией донорства костного мозга, перед ним стоит важная задача: увеличение численного резерва доноров костного мозга.

Дети Петербурга

Дети Петербурга занимаются социокультурной адаптацией детей мигрантов и беженцев, чтобы дети чувствовали себя комфортно в новом для них городе, свободно говорили на русском языке, находили новых друзей, учились и развивались.

Сообщество помогающих специалистов

Сообщество осуществляет обучение, поддержку, предоставляет полезные ресурсы для сотрудников НКО, государственных учреждений помощи и волонтеров. Регулярно проводит бесплатные супервизии, семинары и вебинары с участием экспертов.

Благотворительный фонд «Диакония»

Занимаемся помощью людям с химическими зависимостями, бездомным людям и людям в трудной жизненной ситуации. В феврале 2020 запустили уникальный для Петербурга проект: Социальный Патруль.

МБОО Содействие

С 2010 помогает людям, живущим с ВИЧ, и людям из групп риска. В 2020 году запущен проект по поиску «потеряшек». Это люди, живущие с ВИЧ, знающие о своём диагнозе, но не получающие необходимого лечения.

Благотворительная организация «Перспективы»

Основаны в 1996 году. Деятельность направлена на оказание помощи детям с тяжелыми формами инвалидности и их поддержку, когда они становятся взрослыми.

РОБОHerzen

В РГПУ им. А.И. Герцена в рамках регионального проекта «Онлайн-центр МегаГерц» осенью 2020 года был создан клуб робототехники и программирования ROBOKids как форма обучения младших школьников информационным технологиям с использованием платформы ZOOM по алгоритму «игра-обучение-творчество».

СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»

Проект объединяет инвалидов-колясочников, их близких, друзей и сочувствующих. Миссия – жизнь без барьеров для людей в инвалидных колясках.

Благотворительный фонд «Цветная планета», проект «Открыто»

Цель проекта: оказание поддержки родителям, воспитывающим детей с ОВЗ до 18 лет, в их заботе о детях путем создания сообщества и открытого пространства для обмена опытом и ресурсами.