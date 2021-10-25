Десять человек тушили пожар на Аннинском шоссе

Десять человек тушили пожар на Аннинском шоссе
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В понедельник, 25 октября, в Красносельском районе Петербурга.

Сообщение о возгорании поступило в 17:05 мск. В поселке Торики, Аннинское шоссе, д.57.

Полностью сгорел дощатый, размером 3х5 метров сарай, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 17:31 мск.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что этим вечером, 24 октября, в Красногвардейском районе около 18 часов вечера произошло возгорание строения на площади 40 квадратных метров.

красносельский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
Россиян предупредили о рисках лишиться жилья
Россиян предупредили о рисках лишиться жилья
Въезд в Финляндию для петербуржцев могут открыть уже с ноября
Въезд в Финляндию для петербуржцев могут открыть уже с ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге отремонтируют здание института Пастера
Десять человек тушили пожар на Аннинском шоссе
На Итальянской улице загорелся офис
В Петербурге доходы городского бюджета за год повысились на 25%
Певица Наталия Орейро и ее сын получили российское гражданство
Взрыв в Набережных Челнах могла вызвать утечка газа
Нерабочие дни помогут разорвать цепочку заражения вирусом и сформировать ...
В Петербурге суд признал «Невоград» экстремистским движением и запретил его ...