Вечером в Красногвардейском районе горело кирпичное строение

В Красногвардейском районе около 18 часов вечера, 24 октября, произошло возгорание строения на площади 40 квадратных метров.

В Санкт-Петербурге на проспекте Маршала Блюхера дом 78 в Красногвардейском районе пожар произошел в кирпичной постройке.

Сообщение в экстренные службы поступило в 17:56. Сотрудники оперативно выехали на вызов. Как удалось выяснить, горело бесхозное здание размером 20х20 метров. Причиной пожара стали кучи мусора. Инцидент произошел на площади 40 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать 18:34. Чтобы с ним справиться, понадобилось 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Сведение о пострадавших не поступали.

Ранее gazet.spb.ru писала, что жильцы пострадавшего от пожара Доходного дома Чубакова бьют тревогу: зимой в здании будет жить трудно. Временная кровля не справилась с наводнением, что уж ждать от зимней стужи. Письмо с мольбами о помощи написали жители Александру Беглову 23 октября.