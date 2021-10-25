Сатирик Семен Альтов стал владельцем банно-прачечного комбината на Лиговском

Мастер разговорного жанра превратит городское здание в креативное пространство с концертной площадкой. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Российский сатирик Семен Альтов приобрел здание Лиговского банно-прачечного комбината в Петербурге. Он планирует переформатировать объект в творческое пространство. Работа над проектом начнется в скором времени, говорится в сообщении.
«Процедура согласования приспособления объекта культурного наследия будет запущена в ближайшее время», – рассказал Альтов.
Многофункциональный центр с творческим уклоном сатирик будет обустраивать вместе с сыном – Павлом.
По его словам, он будет заниматься творческой частью проекта, а сын возьмет на себя техническое воплощение.
Планируется, что на время разработки проекта помещения задания на Лиговском проспекте, 269 будут сдаваться в аренду.
Ранее Gazeta.SPb писала, в Петербурге во время рейда четыре заведения закрыли за нарушения антиковидных мер. Выявлены нарушения в семи заведениях, за которые владельцы получили штрафные санкции.