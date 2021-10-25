Три человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва в Набережных Челнах

25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Фото: 16.mchs.gov.ru

25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Фото: 16.mchs.gov.ru

После обрушении в жилом доме Набережных Челнов двое из четверых пострадавших находятся в тяжелом состоянии, девушка – в крайне тяжелом, сообщил представитель минздрава Татарстана.

В результате происшествия пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Это случилось в квартире на 4 этаже пятиэтажки. В результате происшествия пострадали четыре человека.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.

СК РФ по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что четыре человека извлечены из-под обломков разрушенного жилого дома, еще двое могут оставаться под завалами.