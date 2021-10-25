Девушка, пострадавшая при взрыве в пятиэтажке в Набережных Челнах, скончалась в больнице

Девушка, пострадавшая при взрыве в пятиэтажке в Набережных Челнах, скончалась в больнице
25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Фото: мэрия Набережных Челнов

22-летняя девушка, пострадавшая при взрыве дома в Набережных Челнах, скончалась.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Набережных Челнов.

Ее достали из-под завалов спустя два часа после произошедшего. Девушка умерла в больнице.

Напомним, 25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Это случилось в квартире на 4 этаже пятиэтажки Сообщалось, что пострадали четыре человека.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.

СК РФ по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что четыре человека извлечены из-под обломков разрушенного жилого дома, еще двое могут оставаться под завалами.

взрыв газа набережные челны происшествия


 

Новости партнеров
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Въезд в Финляндию для петербуржцев могут открыть уже с ноября
Въезд в Финляндию для петербуржцев могут открыть уже с ноября
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Девушка, пострадавшая при взрыве в пятиэтажке в Набережных Челнах, ...
Три человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва в Набережных Челнах
На Будапештской столкнулись три легковушки
Брагин прокомментировал победу СКА
Взрыв в пятиэтажке в Набережных Челнах разрушил восемь квартир
Жена Болдуина прокомментировала трагедию на съемках
СКА на выезде обыграл «Авангард»
Сатирик Семен Альтов стал владельцем банно-прачечного комбината на Лиговском