Девушка, пострадавшая при взрыве в пятиэтажке в Набережных Челнах, скончалась в больнице

25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Фото: мэрия Набережных Челнов

25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Фото: мэрия Набережных Челнов

22-летняя девушка, пострадавшая при взрыве дома в Набережных Челнах, скончалась.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Набережных Челнов.

Ее достали из-под завалов спустя два часа после произошедшего. Девушка умерла в больнице.

Напомним, 25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Это случилось в квартире на 4 этаже пятиэтажки Сообщалось, что пострадали четыре человека.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.

СК РФ по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что четыре человека извлечены из-под обломков разрушенного жилого дома, еще двое могут оставаться под завалами.