МЧС: угрозы дальнейшего обрушения дома в Набережных Челнах нет

МЧС: угрозы дальнейшего обрушения дома в Набережных Челнах нет
25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Фото: мэрия Набережных Челнов

Угроза дальнейшего обрушения дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв газа, отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

«Угроза дальнейшего обрушения дома отсутствует. Жители 10, 11 и 12 подъездов размещены в ПВР на базе гостиницы и у родственников. Жители остальных подъездов по решению, принятому после выездного заседания КЧС и ОПБ Республики Татарстан, допущены к местам проживания, в данных подъездах системы газо, электро и теплоснабжения не отключены», — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий участвуют 249 человек и 76 единиц техники.

Напомним, 25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Это случилось в квартире на 4 этаже пятиэтажки Сообщалось, что пострадали четыре человека.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.

СК РФ по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что четыре человека извлечены из-под обломков разрушенного жилого дома, еще двое могут оставаться под завалами.

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