В Славянке жильцы самостоятельно потушили пожар на балконе

Утром вторника в Пушкинском районе загорелся балкон многоквартирного жилого дома. Жильцам удалось самостоятельно потушить пожар.

Об этом информирует пресс-служба петербургского ГУ МЧС. Экстренным службам стало известно о пожаре на Ростовской улице, дом 13-15 сегодня в половину седьмого утра. Очевидцы вызвали пожарных и сообщили, что горит балкон.

Обстановка загорелась на балконе седьмого этажа. Жильцы потушили пожар подручными средствами, они справились с огнем за полчаса.

К месту было направлено девять человек личного состава и две пожарные машины. Предварительно, обошлось без пострадавших. Причины пожара неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять человек тушили пожар на Аннинском шоссе. Информации о пострадавших не поступало.