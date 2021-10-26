В Славянке жильцы самостоятельно потушили пожар на балконе

В Славянке жильцы самостоятельно потушили пожар на балконе
Пожар случился на балконе седьмого этажа. Фото: google.maps

Утром вторника в Пушкинском районе загорелся балкон многоквартирного жилого дома. Жильцам удалось самостоятельно потушить пожар.

Об этом информирует пресс-служба петербургского ГУ МЧС. Экстренным службам стало известно о пожаре на Ростовской улице, дом 13-15 сегодня в половину седьмого утра. Очевидцы вызвали пожарных и сообщили, что горит балкон.

Обстановка загорелась на балконе седьмого этажа. Жильцы потушили пожар подручными средствами, они справились с огнем за полчаса.

К месту было направлено девять человек личного состава и две пожарные машины. Предварительно, обошлось без пострадавших. Причины пожара неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять человек тушили пожар на Аннинском шоссе. Информации о пострадавших не поступало.

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