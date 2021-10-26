Диетолог рассказал, как не набрать лишний вес зимой

Диетолог Антон Бердов заявил, что с наступлением холодов у человека увеличивается желание потреблять жирную пищу, что является естественным процессом. Он объяснил, как не набрать лишний вес в такой период.

Специалист посоветовал выбирать более здоровые перекусы, заменив вредные продукты на аналогичные, но полезные. К примеру, чипсы можно заменить овощными палочками с хумусом, хлеб — снэками из злаков, а шоколад — фруктами, передает РИА Новости.

Также Бердов порекомендовал снизить потребление калорий на 10-15% от обычной дневной нормы. При этом нужно придерживаться соотношения 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Такие советы помогут остаться в форме в период холодов, а также локдауна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвала сезонный продукт для похудения.