Диетолог рассказал, как не набрать лишний вес зимой

Диетолог рассказал, как не набрать лишний вес зимой
Шоколад можно заменить фруктами. Фото: pixabay

Диетолог Антон Бердов заявил, что с наступлением холодов у человека увеличивается желание потреблять жирную пищу, что является естественным процессом. Он объяснил, как не набрать лишний вес в такой период.

Специалист посоветовал выбирать более здоровые перекусы, заменив вредные продукты на аналогичные, но полезные. К примеру, чипсы можно заменить овощными палочками с хумусом, хлеб — снэками из злаков, а шоколад — фруктами, передает РИА Новости.

Также Бердов порекомендовал снизить потребление калорий на 10-15% от обычной дневной нормы. При этом нужно придерживаться соотношения 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Такие советы помогут остаться в форме в период холодов, а также локдауна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвала сезонный продукт для похудения.

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