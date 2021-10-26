Японская принцесса Мако отказалась от титула и вышла замуж за простолюдина

Японская принцесса Мако отказалась от титула и вышла замуж за простолюдина
Принцесса лишилась титула и теперь носит имя Мако Комуро. Фото: pixabay

Дочь наследного принца Акисино, японская принцесса Мако официально зарегистрировала брак с простолюдином, своим однокурсником Кэй Комуро.

Как сообщает телеканал NHK, 30-летняя представительница династии сегодня утром покинула резиденцию, где проживала с родителями и младшей сестрой, и отправилась на бракосочетание.

С этого момента она вышла из состава императорской семьи. Принцесса лишилась титула и теперь носит имя Мако Комуро. Отныне она является обычной гражданкой Японии.

После бракосочетания молодая семья планирует сначала жить в Токио, а потом переехать в Соединенные Штаты, где работает жених.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что японская принцесса отказалась от семейных денег ради свадьбы с простолюдином. Она не получит пособие в 150 миллионов йен от императорской семьи.

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