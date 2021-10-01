Японская принцесса отказалась от семейных денег ради свадьбы с простолюдином

Японская принцесса отказалась от семейных денег ради свадьбы с простолюдином
После свадьбы Мако лишится титула принцессы. Фото: pixabay

Стала известна дата свадьбы японской принцессы Мако с ее бывшим однокурсником из простой семьи Кэи Комуро. Пара поженится 26 октября.

Они отказались проводить церемонию, а решили просто зарегистрировать брак и после этого провести небольшую пресс-конференцию. После этого пара переедет в США, где жених работает юристом. Об этом сообщает Mainichi Shimbun.

После свадьбы Мако лишится титула принцессы. Она не получит и деньги — 150 миллионов йен от императорской семьи. Она отказала в них из-за избранника принцессы — простолюдина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Минздрава Японии Норихиса Тамура отметил, что к концу месяца в стране могут снять режим ЧС. Если текущая ситуация с ковидом продолжится, можно будет снять режим ЧС, утверждает он. Речь идет о полноценном возвращении к прежней допандемийной жизни, этот процесс нужно будет проводить медленно.

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