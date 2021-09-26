Глава Минздрава Японии допустил отмену ЧС в стране к концу месяца

Глава Минздрава Японии допустил отмену ЧС в стране к концу месяца
В Японии закрыты кафе и рестораны. Фото: pixabay

Глава Минздрава Японии Норихиса Тамура отметил, что к концу месяца в стране могут снять режим ЧС.

Если текущая ситуация с ковидом продолжится, можно будет снять режим ЧС, утверждает он. Речь идет о полноценном возвращении к прежней допандемийной жизни, этот процесс нужно будет проводить медленно, шаг за шагом. Об этом сообщает NHK.

Режим ЧС действует в 19 районах страны восходящего солнца до конца сентября. В большинстве случаев, в том числе Токио, режим ЧС ввели в начале лета и с тех пор регулярно продлевался. В Японии закрыты кафе и рестораны, ограничено число посетителей на массовых мероприятиях, 70% работников переведены на удаленку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число людей, которые прошли полный курс вакцинации от ковида, в Японии превысило отметку в 50% от всего населения страны. Об этом заявил министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура.

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