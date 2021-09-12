В Японии более половины населения привилось от ковида

В Японии более половины населения привилось от ковида
Для снижения распространения коронавирусной инфекции нужна вакцинация. Фото: pixabay.com

Число людей, которые прошли полный курс вакцинации от ковида, в Японии превысило отметку в 50% от всего населения страны.

Об этом заявил министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура, сообщает телеканал NHK

«Если мы сохраним нынешнюю скорость вакцинации, можно ожидать, что две дозы получат уже более 60% населения до конца этого месяца», — сказал министр.

Вакцинация в Японии стартовала 17 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экспертам нужно пропагандировать прививку от ковида среди россиян, а не предсказывать новые вспышки заболевания вирусом.

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