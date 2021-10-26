Российским пенсионерам выплатят по 15 тысяч из-за инфляции

с 1 января 2022 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 5,9 %. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

с 1 января 2022 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 5,9 %. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Минэконоразвития РФ заявило о пересмотре индексации важных социальных выплат в стране. Об этом сообщает «Федерал Пресс».

Пожилые граждане РФ в качестве компенсации за высокий уровень инфляции будут перечислен бонус в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, в Министерстве труда и социальной защиты России высказалось о том, что показатели индексации важных соцвыплат в стране будут пересмотрены, об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Так, стало известно, что с 1 января 2022 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 5,9 %. Однако, специалист считает, что размер инфляции превышает размер индексации. Сейчас инфляции перевалила за 7%, к концу 2021 года достигнет 8%. По этой причине может произойти двойное увеличение денежных средств, состоящее из двух частей: единовременная выплата и индексация на 5,9%.

«По некоторым данным, ее размер составит 15 тысяч рублей», — отметила Киреева.

Это случится в том случае, если министерство не изменит данные официальной инфляции. В таком случае размер выплат пенсионерам может достигнуть 15 тысяч рублей. ПФР начало выплату с 25 октября этого года, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Петербурге в следующем году на адресную инвестиционную программу выделят 133,4 млрд рублей.