В 2022 году на адресную инвестиционную программу потратят 133,4 млрд рублей

В 2022 году на адресную инвестиционную программу потратят 133,4 млрд рублей
В следующем году в планах приобрести 75 тысяч кв.м. жилья. Фото: pixabay

Сегодня, в понедельник, 25 октября, Бюджетно-финансовый комитет Законодательного Собрания Северной столицы одобрил основные параметры адресной инвестиционной программы на ближайшие три года. Проект АИП представил глава Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Расходы этой программы на следующий год запланированы в объеме 133,4 млрд рублей, на 2023 год — на 28 млрд больше, а на 2024 год — 152 млрд рублей. Рост денежного обеспечения программы на следующий год составит более половины относительно объемов финансирования 2021 года, в 2023-2024 годах его увеличат вдвое. Об этом сообщает КЭПиСП Петербурга.

На покупку жилья в следующем году запланировали 11,9 млрд рублей. В следующем году в планах приобрести 75 тысяч кв.м. жилья.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что замдекана экономфака РУДН Елена Григорьева поделилась тем, что с ноября пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать страховые выплаты по старости в двойном размере.

АИП ЗакС новости СПб санкт-петербург фтинансирование


 

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