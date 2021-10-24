Россиянам рассказали о повышении пенсий в ноябре

Россиянам рассказали о повышении пенсий в ноябре
По закону, индексация пенсий работающих пенсионеров не предусмотрена. Фото: pixabay.com

Замдекана экономфака РУДН Елена Григорьева поделилась тем, что с ноября пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать страховые выплаты по старости в двойном размере.

Так, в этом году размер таких пенсий будет равен 6044,48 рублям. Те, кто старше 80 лет, получат 12088,96 рубля. При этом специалист отмечает, что эта сумма будет приходить на счет в месяце, который после месяца рождения. Об этом сообщает «Прайм».

Экономист также рассказала, что по закону, индексация пенсий работающих пенсионеров не предусмотрена.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пенсионном фонде России рассказали о том, что период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсии. В ПФР отметили, что с 30 октября по 7 ноября работа сотрудников придется на период ограничений. В фонде также рассказали о сроках выплат пенсий для тех, у кого эти даты совпадут с нерабочими днями 4 и 5 ноября.

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