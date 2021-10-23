ПФР: период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсии

ПФР: период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсии
В фонде также рассказали о сроках выплат пенсий для тех, у кого эти даты совпадут с нерабочими  днями 4 и 5 ноября. Фото: pixabay.com

В Пенсионном фонде России рассказали о том, что период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсии.

В ПФР отметили, что с 30 октября по 7 ноября работа сотрудников придется на период ограничений, сообщает «Российская газета».

В фонде также рассказали о сроках выплат пенсий для тех, у кого эти даты совпадут с нерабочими днями 4 и 5 ноября. Известно, что в таком случае гражданам заранее перечислят пенсию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава научного центра ДНКОМ Андрей Исаев порекомендовал людям с медицинским отводом к прививке от ковида переехать загород. Он уверен, россиянам с медотводом лучше перейти на удаленный режим работы, поменьше контактировать с людьми и соблюдать масочный режим, чтобы быть в безопасности. Исаев добавил, что есть люди, для которых медотвод пожизненный.

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