Россиян с медотводом от прививки против ковида попросили уехать за город

Россиян с медотводом от прививки против ковида попросили уехать за город
Россиянам с медотводом от прививки от коронавируса нельзя позволять себе такой образ жизни, как у вакцинированных, отметил глава научного центра ДНКОМ Андрей Исаев. Фото: pixabay.com

Глава научного центра ДНКОМ Андрей Исаев порекомендовал людям с медицинским отводом к прививке от ковида переехать загород.

Он уверен, россиянам с медотводом лучше перейти на удаленный режим работы, поменьше контактировать с людьми и соблюдать масочный режим, чтобы быть в безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Исаев добавил, что есть люди, для которых медотвод пожизненный. Из-за этого они больше всех уязвимы перед вирусом. Таким россиянам нельзя позволять себе такой образ жизни, как у вакцинированных, отметил он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за весь период с начала пандемии в Ленобласти зарегистрировали 75 559 случаев ковида, 321 из которых – за прошедшие сутки. При этом среди заболевших за последние 24 часа вакцинированных нет. На сегодня число коек, которые развернули для размещения пациентов с ковидом в регионе – 2 398.

ДНКОМ загород коронавирус медотвод мнение врача


 

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