В Ленобласти среди заболевших ковидом за минувшие сутки нет вакцинированных

За весь период с начала пандемии в Ленобласти зарегистрировали 75 559 случаев ковида, 321 из которых – за прошедшие сутки. При этом среди заболевших за последние 24 часа вакцинированных нет.

На сегодня, субботу, 23 октября, число коек, которые развернули для размещения пациентов с ковидом или с пневмонией в регионах – 2 398. В больницах области находятся 1 827 человек. 1 407 человека с подтвержденным диагнозом ковид. Об этом сообщает Online47.

За минувшие сутки на койки для лечения ковида и пневмоний поступили 186 человек. В эти 24 часа на смене работали 646 медиков, 156 из которых – врачи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне рассказали, чем они займутся в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Данные исследования предоставил университет «Синергия». Более 50% респондентов проведут большую часть «каникул» дома.