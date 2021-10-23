Россияне раскрыли планы на нерабочие дни в ноябре

Пять процентов посветят это время учебе. Фото: pixabay

Пять процентов посветят это время учебе. Фото: pixabay

Россияне рассказали, чем они займутся в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Данные исследования предоставил университет «Синергия».

Более 50% респондентов проведут большую часть «каникул» дома, в то время как примерно 29% опрошенных поедут на дачу. Почти каждый десятый хочет отправиться в путешествие по России, а пять процентов — или задумываются о поездке за границу, или уже купили билеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом четверть россиян хочет в этот период подрабатывать, а еще почти 18% решили навестить родных и близких. Пять процентов посветят это время учебе, а три процента опрошенных хотят посетить мероприятия по QR-коду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокат ожидаемых новинок «Вечные» и «Последняя дуэль» откладывается из-за ограничения работы кинотеатров в ковидные «каникул».