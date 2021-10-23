Disney перенес премьеру трех фильмов в России из-за нерабочих дней

Disney перенес премьеру трех фильмов в России из-за нерабочих дней
Ожидается перенос блокбастера «Вечные» режиссера Хлои Чжао с участием Анджелины Джолли с 4 на 8 ноября 2021 года. Фото: скрин из Instagramа звезды www.instagram.com/angelinajolieofficial/

Прокат ожидаемых новинок «Вечные» и «Последняя дуэль» откладывается из-за ограничения работы кинотеатров в ковидные «каникул». Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компании-прокатчика Disney.

В российский прокат позже запланированного выйдут премьеры фильмов по причине изменения работы кинотеатров объявленные нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября этого года. В этот период кинозалы будут работать в ограниченном формате. Напомним ковидные выходные были введены, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди россиян.

При этом для стран Содружества ничего не изменится, все киновинки выйдут в запланированные ранее сроки.

Ожидается перенос блокбастера «Вечные» режиссера Хлои Чжао с участием Анджелины Джолли с 4 на 8 ноября. Историческая драма «Последняя дуэль» Ридли Скотта с Мэттом Деймоном выйдет не 28 октября, а 18 ноября.

Кроме того, мелодрама Уэса Андерсона «Французский Вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан», который должен был выйти в российский прокат 11 ноября покажут 18 ноября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в нерабочие из-за ковида дни с 23 октября по 7 ноября 2021 года Ленобласть увеличит количество скоростных поездов в Тихвин и Выборг для удобства пассажиров.

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