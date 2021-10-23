Дополнительные «Ласточки» в Выборг и Тихвин запустят в нерабочие дни

Дополнительные «Ласточки» в Выборг и Тихвин запустят в нерабочие дни
Дополнительные скорстные поезда запустят ради удобства пасссажиров. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

С 23 октября по 7 ноября Ленобласть увеличит количество скоростных поездов в выборгском направлении для удобства пассажиров. Об этом сообщает «Online47.ru».

Ленинградская область запустит в объявленные нерабочими днями дополнительные поезда «Ласточка» в Выборг и Тихвин. Так, в выборгском направлении с 23 по 31 октября и с 4 по 7 ноября этого года поедут дополнительные «Ласточки» на семь вагонов. А с 25 по 29 октября и с 1 по 3 ноября – на 10 вагонов.

С 4 по 6 ноября в тихвинском направлении будут курсировать дополнительные «Ласточки» на пять вагонов.

Напомним, указ о нерабочих днях в стране был подписан президентом Владимиом Путиным. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди населения было принято объявить дополнительные выходные в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, Минобранауки сообщает, вузам предлагают дистанционку на время нерабочих дней из-за ковида. Впрочем, можно приходить на занятия офлайн.

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