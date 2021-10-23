Вузам предлагают дистанционку на время нерабочих дней

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что студенты России на период нерабочих дней могут продолжать учебу. Для этого университетам предлагают два варианта: дистанционный формат или самостоятельный формат.

Фальков уверен, возможность продолжения обучения обеспечит качество образования. А самостоятельная работа студентов должна быть организована вузами на необходимом уровне. Об этом сообщает ТАСС.

Процесс обучения должен сопровождаться проверкой знаний, добавил глава Минобрнауки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали студентов, открывших стрельбу у Петровского колледжа. Заведено уголовное дело. В четверг, 21 октября, в полицию доставили двоих студентов, подозреваемых в стрельбе в Охотничьем переулке, возле Петровского колледжа. Сообщение о стрельбе поступило правоохранителям около 10:30.