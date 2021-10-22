В Петербурге задержали студентов, открывших стрельбу у Петровского колледжа: заведено уголовное дело

В четверг, 21 октября, в полицию доставили двоих студентов, подозреваемых в стрельбе в Охотничьем переулке, возле Петровского колледжа.

Сообщение о стрельбе в районе дома №9 по Охотничьему переулку поступило правоохранителям около 10:30. Очевидцы заметили, что неизвестный единожды выстрелил в воздух, после чего скрылся в здании колледжа. Уже два часа спустя подозреваемый был задержан — им оказался третьекурсник, житель Тосненского района Ленобласти.

У нарушителя при себе был сигнальный пистолет — опасный предмет изъяли. Кроме того, было заведено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Позже экспертиза показала, что отнести пистолет к оружию нельзя, однако факта хулиганского и нарушающего общественное спокойствие поступка 19-летнего студента это не отрицает.

Вместе с подозреваемым с лекций забрали в отдел его приятеля, но парень, видимо, фигурирует в деле в качестве свидетеля — его отпустили после беседы. Владельца сигнального пистолета также не стали арестовывать, он находится под подпиской о невыезде.

Тем не менее, произошедшее в учебном заведении стало поводом для его кратковременного закрытия. Об этом директор колледжа Геннадий Шорников сообщил в беседе с ТАСС. Получив от стражей порядка информацию о стрелке, движущемся в сторону учебного корпуса сотрудники закрыли территорию и выставили пост охраны. При этом на занятиях происшествие, к счастью, никак не сказалось — лекции продолжились в штатном режиме.

Напомним, что в тот же день тревогу забили родители учащихся Павловской гимназии. В чате школьников появились анонимное сообщение с угрозой массового убийства. Учреждение взяли под особый контроль, но учебный день прошел без происшествий. Сейчас полицейские занимаются вычислением злоумышленника, по предварительным данным это может быть родитель одного из учеников.