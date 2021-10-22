В Петербурге задержали студентов, открывших стрельбу у Петровского колледжа: заведено уголовное дело

В Петербурге задержали студентов, открывших стрельбу у Петровского колледжа: заведено уголовное дело
Совершив один выстрел, нарушитель скрылся в здании колледжа. Фото: скриншот Google Maps

В четверг, 21 октября, в полицию доставили двоих студентов, подозреваемых в стрельбе в Охотничьем переулке, возле Петровского колледжа.

Сообщение о стрельбе в районе дома №9 по Охотничьему переулку поступило правоохранителям около 10:30. Очевидцы заметили, что неизвестный единожды выстрелил в воздух, после чего скрылся в здании колледжа. Уже два часа спустя подозреваемый был задержан — им оказался третьекурсник, житель Тосненского района Ленобласти.

У нарушителя при себе был сигнальный пистолет — опасный предмет изъяли. Кроме того, было заведено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Позже экспертиза показала, что отнести пистолет к оружию нельзя, однако факта хулиганского и нарушающего общественное спокойствие поступка 19-летнего студента это не отрицает.

Вместе с подозреваемым с лекций забрали в отдел его приятеля, но парень, видимо, фигурирует в деле в качестве свидетеля — его отпустили после беседы. Владельца сигнального пистолета также не стали арестовывать, он находится под подпиской о невыезде.

Тем не менее, произошедшее в учебном заведении стало поводом для его кратковременного закрытия. Об этом директор колледжа Геннадий Шорников сообщил в беседе с ТАСС. Получив от стражей порядка информацию о стрелке, движущемся в сторону учебного корпуса сотрудники закрыли территорию и выставили пост охраны. При этом на занятиях происшествие, к счастью, никак не сказалось — лекции продолжились в штатном режиме.

Напомним, что в тот же день тревогу забили родители учащихся Павловской гимназии. В чате школьников появились анонимное сообщение с угрозой массового убийства. Учреждение взяли под особый контроль, но учебный день прошел без происшествий. Сейчас полицейские занимаются вычислением злоумышленника, по предварительным данным это может быть родитель одного из учеников.

новости СПб петровский колледж стрельба студенты


 

Новости партнеров
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Что делать, если к вам подошли полицейские, а у вас нет с собой документов
Что делать, если к вам подошли полицейские, а у вас нет с собой документов
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали студентов, открывших стрельбу у Петровского ...
В Петербурге специалисты Комитета по транспорту обучаются управлению конфликтами
Главным тренером сборной России по баскетболу назначен Зоран Лукич
Неделей раньше Сестрорецк был без холодной воды, а теперь тонет в водах водоемов
Упавшее в шторм дерево раздавило машину в Сестрорецке
Сильный ветер повредил зубцы на стене Кремля
В Сосновом Бору ввели режим повышенной готовности
В Петербурге открылся Центр сопровождаемого проживания инвалидов