Видеокамеры будут выявлять драки и ДТП в России со следующего года

В следующем году в ряде российских городов появится система, распознающая драки и автомобильные аварии. Система будет оповещать экстренные службы о выявленных ЧП.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-разработчика технологии NtechLab Андрей Теленко. По его словам, система распознавания ЧП на улицах в настоящий момент находится на стадии тестирования.

Видеокамеры смогут определить, когда человек бежит, курит, едет на велосипеде, стоит, пьет, говорит по телефону или начинает драться. Точность системы оценили в 80-95%.

Эксперт отметил, что интерес к технологии проявили ряд регионов и промышленных предприятий.

Кроме того, система сможет распознавать автомобили спецслужб, в том числе скорой помощи, и пропускать их во дворы со шлагбаумами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что России создадут систему распознавания вейперов и курильщиков в неразрешенных местах.