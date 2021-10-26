Турецкий секс-символ Бурак Дениз бросил девушку из-за откровенных снимков

Парочка не первый раз ссорится и объявляет о разрыве, но, кажется, сейчас все серьезно.

Репутация модели Дидем Сойдан всегда была скандальной, но в начале отношений Бурак Дениз не придал этому никакого значения и совершил ошибку. То, что показалось на первый взгляд небольшой проблемой, в итоге разрушило любовь. А ведь еще зимой Дениз был без ума от новой избранницы.

В турецких СМИ пишут, что один из самых красивых мужчин страны Бурак Дениз вновь стал завидным холостяком. Журналисты уверены, что причиной разрыва с моделью Дидем Сойдан стал ее свободолюбивый нрав. Белокурая красотка обожает выкладывать сексуальные фотографии в социальные сети, что не раз становилось поводом для ссор с возлюбленным. Дениз часто требовал, чтобы модель вела себя скромнее, но она не планировала потакать его прихотям. Как итог, возлюбленные не смогли прийти к компромиссу и расстались.

К слову, это не первая серьезная ссора Дениз и Сойдан. Летом уже ходили слухи о расставании – тогда возлюбленные не общались несколько дней, но смогли помириться. Теперь, рассказывают инсайдеры, о продолжении романа не может быть и речи.

Дениз – не единственный, кого не устраивает поведение Сойдан. Недавно модель призналась в интервью, что ею недовольны родственники, которые хотят, чтобы она поскорее вышла замуж, но они потеряли всякую надежду. Близкие Сойдан также пытались уговорить ее родить ребенка, но модель не хочет, чтобы малыш рос без отца.

Напоминаем, что Бурак Дениз прославился, работая моделью. После он начал сниматься в популярных фильмах и сериалах. Любовь зрителей пришла к нему после «Прилива». С тех пор Дениза неоднократно признавали секс-символом Турции. Несмотря на успешность и популярность, артист несчастлив в любви. В свои 30 лет Дениз так и не смог создать крепкую семью и стать отцом, а ведь он так мечтает об этом.

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