Милонов считает, что незамужние россиянки нуждаются в защите от «турецких обольстителей»

Виталий Милонов рассказал, что ему поступает много жалоб. Турецкие мужчины обольщают незамужних россиянок, делая их бесправными. Фото: Instagram политика

Виталий Милонов рассказал, что ему поступает много жалоб. Турецкие мужчины обольщают незамужних россиянок, делая их бесправными. Фото: Instagram политика

Депутат Госдумы выразил мнение, что свободным соотечественницам нужно запретить ездить в Турцию, сообщает радио «Говорит Москва».

Российский политик всерьез озабочен судьбой женщин из РФ, которые едут в Турцию отдохнуть, но оказываются обманутыми турецкими соблазнителями.

«Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная», — отмечает Милонов.

А начинается знакомство, по мнению народного избранника, с того, что женщинам в процессе знакомства подливают в напитки паленый алкоголь производства Кипра. А заканчивается «сказка» запретом видеться с общим ребенком. Милонов ссылается на огромное количество подобных жалоб. Опираясь на эти факты, депутат Госдумы считает, что необходимо ввести запрет на поездки в Турцию незамужних россиянок.

Кроме того, в сообщении говорится, по итогам текущего года Турция прогнозирует въезд около 4 млн туристов. Российские туристы занимают первое место по числу отдыхающих в этой стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, кандидатка в петербургский ЗакС от «Справедливой России» Ольга Галкина предъявила иск против Виталия Милонова. Ответчик назвал это «продажей души дьяволу».