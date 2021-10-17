Милонов считает, что незамужние россиянки нуждаются в защите от «турецких обольстителей»

Депутат Госдумы выразил мнение, что свободным соотечественницам нужно запретить ездить в Турцию, сообщает радио «Говорит Москва».
Российский политик всерьез озабочен судьбой женщин из РФ, которые едут в Турцию отдохнуть, но оказываются обманутыми турецкими соблазнителями.
«Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная», — отмечает Милонов.
А начинается знакомство, по мнению народного избранника, с того, что женщинам в процессе знакомства подливают в напитки паленый алкоголь производства Кипра. А заканчивается «сказка» запретом видеться с общим ребенком. Милонов ссылается на огромное количество подобных жалоб. Опираясь на эти факты, депутат Госдумы считает, что необходимо ввести запрет на поездки в Турцию незамужних россиянок.
Кроме того, в сообщении говорится, по итогам текущего года Турция прогнозирует въезд около 4 млн туристов. Российские туристы занимают первое место по числу отдыхающих в этой стране.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, кандидатка в петербургский ЗакС от «Справедливой России» Ольга Галкина предъявила иск против Виталия Милонова. Ответчик назвал это «продажей души дьяволу».