Поезд насмерть сбил 77-летнего петербуржца на станции Мурино

Поезд насмерть сбил 77-летнего петербуржца на станции Мурино
Мужчина погиб под колесами поезда. Фото: Pixabay

Транспортная полиция начала проверку по факту гибели пожилого пешехода на железнодорожной станции Мурино.

Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу. Инцидент произошел накануне ж/д станции Мурино. Мужчина 77-ми лет переходил пути по нерегулируемому пешеходному переходу, когда к нему приближался локомотив.

Машинист подал сигнал и экстренно затормозил, но пешеход только ускорил шаг. Наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Правоохранители проводят проверку и разбираются в обстоятельствах трагедии. Также стражи порядка ищут родственников погибшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель маршрутки по дороге в поселок Песочный умер от остановки сердца. Водитель не вписался в поворот.

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