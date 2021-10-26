Поезд насмерть сбил 77-летнего петербуржца на станции Мурино

Транспортная полиция начала проверку по факту гибели пожилого пешехода на железнодорожной станции Мурино.
Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу. Инцидент произошел накануне ж/д станции Мурино. Мужчина 77-ми лет переходил пути по нерегулируемому пешеходному переходу, когда к нему приближался локомотив.
Машинист подал сигнал и экстренно затормозил, но пешеход только ускорил шаг. Наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Правоохранители проводят проверку и разбираются в обстоятельствах трагедии. Также стражи порядка ищут родственников погибшего.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель маршрутки по дороге в поселок Песочный умер от остановки сердца. Водитель не вписался в поворот.